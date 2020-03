Coppa Davis: porte chiuse a Cagliari, Spadafora non va

Prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del sud a porte chiuse, e quindi senza pubblico, a Cagliari. L'allarme coronavirus ha obbligato gli organizzatori ad adeguarsi alle misure decise dal governo per frenare il contagio. Assente anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, la cui presenza era prevista per la cerimonia di inaugurazione e per assistere alla prima partita del confronto fra le due nazionali.

Fonte: Ansa

