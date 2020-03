Coronavirus,crisi hotel 4stelle Cagliari

Un primo effetto dell'annunciato calo di turisti nell'Isola per l'emergenza coronavirus si inizia a sentire a Cagliari dove la Minoter spa, che gestisce l'albergo a quattro stelle THotel, ha dichiarato la necessità di sospendere in alcuni casi anche a zero, la prestazione lavorativa dell'intero organico (97 dipendenti) dal 16 marzo per circa 13 settimane. "Abbiamo ricevuto una formale richiesta da parte di Minoter a seguito della riduzione del 70% delle prenotazioni dichiarata dall'azienda - spiega all'ANSA la segretaria Filcams Sardegna, Nella Milazzo - Si vorrebbe attivare la proceduta del fondo di integrazione salariale e questo, dal nostro punto di vista, è apprezzabile perché l'azienda è stata abbastanza accurata nel voler salvaguardare i posti di lavoro". L'incontro è fissato per martedì 10 marzo.

Fonte: Ansa

