Coronavirus: sì a messe ed eventi quaresima ma con precauzioni

I fedeli, poi, riceveranno la comunione sulle mani e non sulla bocca e per lo scambio di pace si eviterà la stretta di mano. Verrà tolta l'acqua benedetta dalle acquasantiere e nella preghiera universale si invitano i sacerdoti ad inserire "un'intenzione affinché il Signore conceda il dono della guarigione ai malati, della consolazione a chi è nel dolore, e illumini gli operatori sanitari e tutti i responsabili del bene comune. Ogni singolo vescovo proporrà ulteriori indicazioni in merito a manifestazioni, eventi e spettacoli.

Anche i vescovi della Sardegna recepiscono le restrizioni imposte dal governo e fatte proprie dalla Conferenza episcopale italiana per evitare il contagio da coronavirus. Confermate le celebrazioni della messa nei festivi e nei feriali e i momenti di preghiera che caratterizzano il tempo quaresimale (Via Crucis, liturgie penitenziali, adorazioni eucaristiche) nel rispetto, però, delle indicazioni precauzionali ribadite dalla Conferenza episcopale.

Fonte: Ansa

