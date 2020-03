Cagliari, fermati dalla Polizia Locale scappano a Santa Gilla: gettano un kg di droga dalla Mercedes, arrestati

Inseguiti prontamente dalla pattuglia sono stati raggiunti all’interno del parcheggio del centro commerciale S. Gilla dove sono stati costretti a fermarsi. Il passeggero del veicolo è sceso con nelle mani una voluminosa busta in plastica e correndo velocemente, si è diretto verso la laguna, lanciando la busta nel canale cercando di liberarsene e continuando la fuga. Ma è stato poco dopo raggiunto e bloccato dalla Municipale che ha recuperato la busta e il suo contenuto costituito da alcune buste di cannabis, per un peso complessivo di circa 1 Kg..Le due persone, un 30enne e un 31enne, entrambi residenti a Capoterra, sono stati arrestati e trovati in possesso, nelle tasche dei pantaloni, di circa 1.250 €. Il veicolo, lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I due verranno processati domattina per direttissima.

Fonte: Casteddu On Line

