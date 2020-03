Coronavirus, Mattarella parla agli italiani: “Siamo un grande Paese, supereremo questo momento”

Sergio Mattarella parla a tutta l’Italia nei giorni caldissimi del Coronavirus. Il presidente della Repubblica, in un videomessaggio di tre minuti e quaranta secondi, invita soprattutto alla calma:

“Care concittadine e cari concittadini, l’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti Paesi del mondo provoca preoccupazione

. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità

, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati

e spesso controproducenti”. La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/politica/coronavirus-mattarella-1.5057903

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.