Coronavirus: le disposizioni del Comune di Marrubiu per far fronte all’emergenza

Sospesi alcuni servizi per gli studenti e, in alcuni casi, delle attività sportive. Chiuso l’Informagiovani

Anche il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, reperendo le nuove norme del decreto sulle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19”, ha reso note le misure adottate per combattere la propagazione del Coronavirus in vigore nel paese. In particolare, viene raccomandato alle società sportive l’osservanza delle disposizioni nazionali e dispone la sospensione delle attività sportive, fino al 3 aprile, nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza di un metro tra una persona e l’altra, come disposto dalle norme. Ancora, sono sospesi i servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica, fino al 15 marzo. Il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, inoltre, ha disposto la sospensione temporanea del servizio Informagiovani comunale, “poichè non viene garantito il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”. Anche il servizio di Informagiovani resterà sospeso fino al 15 marzo. Giovedì, 5 marzo 2020 L'articolo Coronavirus: le disposizioni del Comune di Marrubiu per far fronte all’emergenza sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano