Coronavirus, aziende ortofrutticole sarde al collasso: “Stop alle tasse e subito finanziamenti per 24 mesi”

Il contesto attuale, condizionato giocoforza dalle conseguenze del problema “coronavirus”, ha portato, nei mercati nazionali, a un crollo nei volumi di transazioni per circa il 35% con gravi conseguenze anche per il comparto ortofrutticolo sardo. Le aziende ortofrutticole sarde, che già soffrivano i problemi causati dal caldo inusuale della stagione invernale che ha generato una sovraproduzione con la conseguente riduzione dei prezzi riconosciuti ai produttori sotto il limite dei costi di produzione, attraversano l’ennesimo periodo di difficoltà dal quale in assenza di soluzioni di prospettiva oltre che emergenziali, sarà difficile sollevarsi.

In conclusione, Cia Cagliari – Sud Sardegna ritiene che sia necessario affrontare tutti i problemi in corso con la massima serietà, adottando tutte le precauzioni possibili che contengano il contagio, evitando però di infondere nella popolazione fenomeni di psicosi le cui irrimediabili conseguenze si ripercuotono nell’economia e nel tessuto sociale e produttivo nazionale e sardo.

Fonte: Casteddu On Line

