Rubano mille euro da un bar in Sardegna e li spendono al night club: coppia nei guai

Hanno rubato il cambiamonete del bar “La rosa dei venti” di Orosei e, dopo averlo scassinato, hanno utilizzato i soldi, mille euro, per pagarsi una serata in un night club. I ladri, due giovani, sono stati però rintracciati dalla polizia e denunciati per furto aggravato. I poliziotti sono riusciti a risalire a loro anche grazie ad alcuni particolari dell’auto utilizzata per fuggire dopo il colpo. A bordo della macchina, una Fiat Punto, sono stati trovati e sequestrati un piccone con manico in legno, un coltello, un segaccio da potatura ed una barra in ferro.

