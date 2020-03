Coronavirus: a Oristano rinviato l’incontro “Le parole delle donne”

L’incontro – in collaborazione con l’Associazione Prospettiva Donna e l’Assessorato alle Politiche Sociali – era stato previsto per celebrare la Giornata internazionale della donna ma è stato rimandato secondo le misure ministeriali per il contenimento del contagio da coronavirus.

L’iniziativa “Le parole delle donne, tra letture di prosa e poesia” del Centro antiviolenza Donna Eleonora di Oristano, in programma per domenica 8 marzo alle 17 nella Biblioteca comunale, è stata rinviata a data da destinarsi.

Fonte: Link Oristano

