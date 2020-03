Attentato contro ditta autotrasporti

Purtroppo siamo in una situazione di disagio sul fronte delle forze dell'ordine: la sede del Commissariato di Polizia è finita da un anno e mezzo - ricorda il primo cittadino - ma il personale che deve arrivare da Posada non è stato ancora trasferito. Rilancio quindi l'appello affichè l'ufficio torni operativo al più presto".

Un attentato che ha lasciato senza parole l'intero paese, dove i Pau sono stimati e benvoluti. "Siamo molto rammaricati per quello che è successo nella mia comunità, e io personalmente sono anche molto preoccupato - dice all'ANSA il sindaco Gianluigi Farris - Si è messo in ginocchio una ditta che oltre al proprietario e al figlio dà lavoro ad altre sei persone. La famiglia Pau è gente per bene, una famiglia di lavoratori che per fare andare avanti l'azienda lavora giorno e notte. Credo che queste cose vadano contrastate con più forza.

Un attentato incendiario ha distrutto nella notte 15 mezzi della ditta di autotrasporti Pau di Siniscola, parcheggiati in località "Sas piddas" lungo la provinciale 12, vicino alla zona industriale della cittadina baroniese. L'intervento dei vigili del fuoco non è servito a salvare 8 trattori, 6 rimorchi e 3 autovetture della società, tutti divorati dalle fiamme. I carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Nuoro e della Compagnia di Siniscola hanno accertato l'origine dolosa del rogo.

Fonte: Ansa

