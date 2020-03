Emergenza Coronavirus, il decreto di Conte: ecco tutte le misure prese

Nella lotta al coronavirus in Italia, come anticipato, in pole position ci sono le scuole e le università chiuse da domani e fino al 15 marzo in tutt’Italia. Ma questo non è l’unico provvedimento deciso dal governo nel nuovo Dpcm sulla lotta al coronavirus firmato dal premier Conte: il decreto necessariamente copre molti aspetti della convivenza umana, dallo sport alle carceri agli ambienti di lavoro, prodiga consigli per anziani, detta le norme igieniche a cui attenersi e le regole della quarantena. In estrema sintesi: stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, rinvio di congressi e convegni in cui è coinvolto il personale sanitario, manifestazioni sportive solo a porte chiuse. continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net

