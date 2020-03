Ha diciannove anni ed è di Cagliari il centauro rimasto ferito nell’incidente di via della Pineta. Il giovane stava raggiungendo la via Pessina quando, arrivato all’incrocio con via dei Colombi, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da un trentenne di Perdasdefogu. Il 19enne, dopo essere caduto sull’asfalto, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, in codice giallo, all’ospedale Marino. Sul posto la polizia Municipale per i classici rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, è un 19enne il centauro rimasto ferito nello schianto di via della Pineta proviene da Casteddu On line.