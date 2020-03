Giulini presenta Zenga e ammette: “Negli ultimi tre mesi il Cagliari ha fatto ridere”

Walter Zenga arriva a Cagliari e raccoglie una pesante eredità, fatta di un inizio di stagione scoppiettante e un crollo verticale lungo, ormai, tre mesi. Proprio lo stesso lasso di tempo citato dal patron Giulini, e non sicuramente in positivo. Anzi: “Abbiamo fatto ridere, tutti quanti. Non siamo più stati gli stessi. Penso che abbiamo la forza per stare tra le prime dieci squadre”. Insomma, il messaggio è chiaro: dopo un lungo digiuno, Giulini vuole che la squadra torni ai livelli di novembre. E, dopo aver defenestrato Maran, adesso tocca a Zenga, l’Uomo Ragno, far ritrovare l’entusiasmo alla squadra: “Io ci sono e sarò il primo tifoso rossoblù. Voglio giocatori che, anche se stanno vincendo una partita due a zero siano pronti a correre per recuperare ogni pallone perso. Bisogna tornare a sudarsi la maglia, tutti quanti”.

Fonte: Casteddu On Line