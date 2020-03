Cagliari, svolta movida in arrivo per San Benedetto: bar ristorante sul terrazzo del mercato

Col nuovo look per il mercato arriva la movida a San Benedetto. Parcheggi sotterranei, bar ristorante sul terrazzo e specchi d’acqua all’esterno. Il Comune chiederà i soldi al Governo Conte per realizzare l’opera. La riunione a Roma ieri è saltata. E l’appuntamento decisivo ora è per il 31 marzo. Una fetta importante del finanziamento (32 milioni su 68 complessivi) chiesta dalla giunta Truzzu al Governo è destinata al mercato di San Benedetto dove è prevista la realizzazione di parcheggi interrati, la realizzazione di un piano per la ristorazione, nuovi ascensori e la sistemazione delle aree esterne. Il progetto per il nuovo mercato di San Benedetto prevede la riorganizzazione delle vie di accesso e se dei parcheggi. Gli spazi per la sosta verranno realizzati in una struttura da realizzare sotto terra per liberare aree in superficie e garantire la sicurezza della sosta. Le bancarelle esterne saranno riorganizzate secondo boulevard ordinati e dotati di servizi, con stalli preinstallati identici fra loro da mettere a disposizione dei concessionari. Spazio alla realizzazione di aree verdi e specchi d’acqua attorno alla struttura con aree per il tempo libero con panchine, giochi e servizi igienici pubblici. Previsti anche il restyling dell’edificio e infine prevista anche la realizzazione al livello della terrazza di spazi ristorante e bar che consentano l’estensione delle attività del mercato nelle ore serali ed il recupero dell’invenduto attraverso cicli di offerta del prodotto locale tradizionale del mercato civico. Ma non c’è solo San Benedetto. Restyling anche per tutti gli altri mercati cittadini (Santa Chiara, Pirri, Sant’Elia, Is Bingias e via Quirra). Su tutti gli edifici riqualificazione energetica sostituzione degli impianti di condizionamento e degli ascensori.

Fonte: Casteddu On Line