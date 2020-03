Coronavirus, nuove misure a Oristano: in ospedale visite una persona alla volta

La ASSL Oristano adotta nuove regole per i visitatori negli ospedali e in hospice per garantire più sicurezza in merito al Coronavirus. Da oggi infatti, mercoledì 4 marzo, i visitatori dei pazienti ricoverati all’hospice e negli ospedali della provincia di Oristano potranno accedere in reparto uno alla volta e solo per il tempo dedicato alle visite. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dal personale medico o infermieristico. “Chiediamo ai visitatori – spiega l’azienda sanitaria – la collaborazione nell’attenersi alle nuove disposizioni, mirate a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dai pazienti e tutelare i soggetti particolarmente fragili e maggiormente esposti alle possibili complicanze dei virus”.

Fonte: Casteddu On Line