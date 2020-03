Agnello Igp genera 26,8 milioni

La Sardegna, grazie all'agnello Igp, è prima Regione italiana per valore generato nella filiera delle carni fresche Ig (Indicazione geografica): 26,8 milioni di euro. Lo certifica il rapporto 2019 Qualivita-Ismea sui prodotti agroalimentari a marchio. L'Isola è anche la Regione tra food e wine a marchio che cresce di più in Italia tra il 2017 e 2018 in valore economico generato: +32,5%, pari a 408milioni nel 2018 rispetto ai 308mln del 2017, classificandoci così al decimo posto come valore assoluto generato. Ed è tra le prime otto per quanto riguarda solo il food: 271mln nel 2018 contro i 191mln del 2017, con una crescita record del 41,4%.

Sassari si distingue invece come provincia italiana nella crescita con +41 milioni, percentuale che la posiziona al quarto posto insieme a Taranto. Dal rapporto emerge che tutte le province in Italia hanno una ricaduta economica dovuta alle filiere Dop Igp Food e/o Wine. Cinque le Regioni, tutte al nord, in cui si supera 1 miliardo di valore alla produzione generato dalle Ig. A trascinare il settore nell'Isola è l'unica Igp, l'agnello di Sardegna che si classifica dunque al primo posto in Italia per valore generato (26,8 milioni di euro), seguita da Toscana (18,9mln), Lazio (11,7mln), Marche (9,6mln) e Umbria (9,4mln).

"Il rapporto conferma ancora una volta il valore aggiunto del marchio Igp e del nostro agnello per l'economia del territorio sardo - afferma il presidente del Consorzio di tutela Battista Cualbu - E lo è anche come garanzia per i consumatori che sanno di acquistare un prodotto genuino, sostenibile e di cui si conosce l'origine". "Sono dati importati che arrivano da una fonte autorevole - commenta il direttore del Contas Alessandro Mazzette - Questo ci sprona a proseguire e migliorare il lavoro messo in campo dal Consorzio a tutela del prodotto e di conseguenza del produttore e del consumatore".