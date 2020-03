Riaperta al traffico via Petri a Oristano

Transennata ieri per la caduta di materiale edile in strada, a causa del forte vento

È stata riaperta al traffico automobilistico la via Dorando Petri a Oristano. La zona era stata chiusa ieri con alcune transenne dalla dalla polizia locale per la caduta di tavole e materiale edile da un palazzo in costruzione abbandonato.

L’edificio è un’incompiuta presente da diversi anni in città, nella zona dei cosiddetti “Palazzi finanziari”, molto trafficata per la presenza di tanti uffici pubblici.

Mercoledì, 4 marzo 2020

