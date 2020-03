Sabato il serpentone d’auto sulla “131” per difendere l’ospedale di Ghilarza Tutte le indicazioni per partecipare alla manifestazione

La manifestazione in programma per sabato 7 marzo, promossa dal Comitato civico con l’aiuto dei comuni di Guilcer e Barigadu si farà. Il serpentone sulla 131 si prepara a difendere l’ospedale Delogu, indetta per difendere la continuità dei servizi dell’ospedale di Ghilarza e chiedere la riapertura del Punto di Primo Intervento, chiuso dal passato dicembre.

Ieri si è tenuto l’incontro del Comitato con la Questura di Oristano e la manifestazione è stata confermata, asalvo ovviamente, l’emanazione di provvedimenti cautelarmente restrittivi del Governo o della Regione Sardegna.

Punto di partenza della manifestazione, dal titolo “Dalla piazza alla strada” sarà, a partire dalle 9 alle 9.45, nello stradone interno della zona artigianale di Norbello in via Azuni. Qui si raduneranno tutti i manifestanti di Norbello e Aidomaggiore. Seguirà il raduno dei manifestanti di tutti gli altri comuni nella zona artigianale di Abbasanta con accesso dalla via Olbia e incolonnamento ordinato lungo la strada perimetrale.

Tutti gli automezzi dovranno incolonnarsi rivolti in direzione dell’uscita sulla S.S. 131, seguendo le indicazioni del Servizio d’ordine del Comitato. La partenza del serpentone è invece prevista per le 9.45 con uscita sulla S.S. 131, prima della colonna di Norbello e poi di quella di Abbasanta. La direzione di marcia sarà verso Sassari fino al cavalcavia di Norbello, dove si svolterà tornando verso Cagliari fino al cavalcavia di Paulilatino, dove si svolterà nuovamente per tornare in direzione Sassari, fino all’uscita 2 dopo Losa in direzione Cagliari, poi ancora a Paulilatino e ritorno al punto di partenza- zona artigianale di Abbasanta.

L’alto numero dei veicoli e la situazione logistica della zona artigianale di Abbasanta hanno sconsigliato di tenere una assemblea conclusiva alla fine del corteo, come si era deciso in precedenza. Il comitato suggerisce ai manifestanti di lasciare liberamente il corteo dopo il secondo giro, senza concentrarsi sull’ultima uscita di Abbasanta- zona artigianale ma utilizzando le uscite precedenti di Losa 1 per Nuoro, di Losa 2 per Cagliari, di Abbasanta 1 verso i Cacciatori di Sardegna, di Abbasanta 2 verso il Caip. Gli ultimi usciranno poi dal varco già utilizzato per la partenza.

“Rispetto alle informazioni tecniche fornite con le note precedenti”, spiegano gli organizzatori della manifestazione, “si precisa ulteriormente che la colonna di automezzi dovrà obbligatoriamente viaggiare solo sulla corsia stradale destra e che, in caso di eventuale guasto tecnico o incidente, le autovetture coinvolte dovranno fermarsi accostando a destra il più possibile. Tutti gli altri automezzi della colonna dovranno continuare la marcia e non dovranno assolutamente fermarsi”.

Mercoledì, 4 marzo 2020

