Coronavirus: rinviato Wedx Sardegna Pula

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - L'amministrazione comunale di Pula, vista l'emergenza coronavirus, ha deciso di sospendere il Wedx Sardegna, meeting internazionale sul turismo nuziale previsto al Teatro Maria Carta il 6 e 7 marzo.

Il rinvio è stato deciso oggi, di concerto con Oggi sposi & Exclusive Wedding e Camelia Lambru, organizzatori del Meeting internazionale, "per senso di responsabilità e per contribuire ad evitare situazioni di potenziale diffusione del virus".

"Una decisione che viene assunta senza allarmismi, ma con l'impegno di riprogrammare gli eventi nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di giugno - dichiara la sindaca di Pula Carla Medau - siamo consci del grave momento che attraversa l'Italia ed in particolare per le ricadute economiche che potranno registrarsi a seguito di questa emergenza. Tuttavia è fondamentale che gli enti e le istituzioni facciano la propria parte per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini".

"Una decisione addolorata, ma ponderata", aggiungono Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding e Camelia Lambru organizzatrici dell'evento, "ci spiace molto per l'impegno profuso in questi giorni. Ma non potevamo correre rischi. Il nostro obiettivo prioritario è quello di salvaguardare il benessere dei partecipanti e del territorio.

Così abbiamo rinviato il WEDx a data da destinarsi. Si terrà entro giugno, in un periodo in cui, auspicabilmente, l'emergenza sanitaria sarà cessata e il meeting potrà svolgersi regolarmente senza condizionamenti e preoccupazioni". (ANSA).