In una nota congiunta Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Fpl, Sadirs, Siad, Sdirs fanno riferimento alle prescrizioni ministeriali per evitare il sovraffollamento negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno e a quelle regionali sulla “messa a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Al contrario, rilevano i sindacati, “permangono gravi disservizi nella normale dotazione dei servizi igienici degli uffici”, mentre “centinaia di dipendenti svolgono il loro lavoro a continuo e diretto contatto con il pubblico e gli utenti”.

Negli uffici della Regione Sardegna non vengono attuate le misure per tutelare dipendenti e utenti contro la diffusione del ​coronavirus. La denuncia è dei sindacati che chiedono l’applicazione di quanto previsto da una direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e da un’ordinanza del Presidente della Regione.

Coronavirus. Allarme dei sindacati: “Negli uffici della Regione personale a rischio” Non rispettante le misure per evitare la diffusione

Fonte: Link Oristano

