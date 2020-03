Risveglio,Manu Invisible colpisce ancora

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - Manu Invisible colpisce ancora.

Anzi, disegna ancora. L'ultimo blitz del writer sardo con la maschera ormai conosciuto in mezza Italia anche per le sue opere milanesi, risale ala scorsa notte: con le bombolette ha disegnato un muro di viale Cimitero a Cagliari, proprio accanto ad alcune sue opere di 10/15 anni fa.

Si chiama Risveglio, una scritta che gioca un po' con la vicinanza del camposanto monumentale. Lo sfondo è cupo e pieno di nuvole grigie nella parte superiore. Mentre al centro e in basso è un' esplosione di luce e colore. Arte con un obiettivo: un lavoro di "riconnessione" tra il nuovo polo ricettivo-culturale legato all'hotel cinque stelle e al teatro Doglio riaperti proprio in questi giorni e i quartieri come Bonaria che si allontanano dal centro storico.

Manu Invisible per 24 ore ha scelto piazza San Cosimo come sua casa: ha sistemato, questa la sua prima installazione, un materasso, un cucinotto e una credenza.

Il progetto si chiama "Street Sweet Street" e si propone come iniziativa di valorizzazione artistico-culturale della parte di Cagliari dell'area dove è nato il resort. Fa parte del piano anche l'inaugurazione di un parco sculture temporaneo nell'area pedonale che da Vico Logudoro arriverà fino a Piazza San Cosimo.

