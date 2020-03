Cagliari, case da incubo a Mulinu Becciu: umidità e rischio invasione topi e blatte

Pavimenti lesionati dai quali si introducono liquami, ratti e blatte. E tanta tanta umidità nelle stanze. Anche causa dei tubi che saltano. La vita nelle case parcheggio di piazza delle Muse a Mulinu Becciu è un inferno. “Paghiamo 200 euro al mese d’affitto e viviamo in queste condizioni in 46 metri quadrati”, denuncia I. S., residente di piazza delle Muse, “chiamiamo il Comune ma non succede nulla. E’ inutile che si mettano a restaurare le facciate. Gli interni ci devono sistemare: Le case nuove? Magari. Sarebbe un sogno”.

Fonte: Casteddu On Line