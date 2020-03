Il dormitorio di Oristano rischia lo sfratto: locali in vendita

Venerdì incontro in Comune per i volontari di Domus Oristano

Cinque anni di attività e più di cento ospiti che hanno usufruito dei servizi di accoglienza del dormitorio di Oristano. Ma ora il rischio di non poter più offrire un tetto sotto il quale dormire: i locali all’angolo tra via Sassari e via Palmas sono stati messi in vendita. Qualche potenziale acquirente ha già visitato l’abitazione (cinque camere da letto su due piani) che oggi ospita ancora il dormitorio maschile affidato all’associazione di volontariato Domus Oristano.

“L’abbiamo saputo qualche settimana fa”, conferma Luisanna Usai, presidentessa dell’associazione. “È chiaro che continueremo la nostra attività fino a quando sarà possibile, ma ci chiediamo che intenzioni abbia il Plus distrettuale di Oristano e speriamo che si stia già cercando un’altra struttura”.