Un milione e mezzo dalla Regione per sette eventi sportivi, senza bando

Dalla Regione oltre un milione e mezzo di euro per sette eventi sportivi, senza bando Il consigliere regionale grillino Michele Ciusa solleva dubbi sui finanziamenti e annuncia un’interrogazione

“Oltre un milione e mezzo di euro per l’organizzazione di sette eventi sportivi e nessuna gara di evidenza pubblica bandita dalla Regione Sardegna. Una montagna di soldi regalata ad alcune associazioni sportive a discapito di altre. Somme stanziate senza aver coinvolto le federazioni sportive sarde e che hanno lasciato senza parole diversi esponenti del mondo dello sport che non sono stati coinvolti. C’è chi è stato lasciato fuori e c’è chi incredibilmente riceverà 340 mila euro per il campionato di acquabike”.

Il consigliere regionale del M5S Michele Ciusa solleva dubbi sulle scelte fatte dalla Giunta regionale con una delibera datata 26 febbraio e annuncia un’interrogazione per scoprire in che modo l’assessorato al Turismo abbia scelto questi “grandi eventi” da finanziare con risorse importanti.

“Tutte le società sportive sarde sono rimaste sbigottite”, continua Ciusa, “perché non sapevano di poter candidare al sostegno della Regione le manifestazioni riguardanti gli sport di cui sono promotrici. In Sardegna tante realtà sportive da anni attendono l’occasione di mettersi in luce e di ottenere maggiori risorse”.

“Per comprendere meglio: l’assessorato al Turismo ha deciso di regalare 340 mila euro al campionato di acquabike, di finanziare un torneo pasquale di calcio, alla prima edizione, con 470mila euro, e di sostenere il Padel Tour 2020 con un maxi stanziamento di 500 mila euro”, spiega Michele Ciusa.

Due i punti fondamentali da chiarire, secondo il consigliere regionale di minoranza: “Primo, perché non è stato fatto un avviso pubblico? Secondo, su quali basi sono stati scelti gli eventi da premiare? L’assessore Chessa ci spieghi quali ragionamenti su costi e benefici stiano alla base di queste scelte, ad oggi incomprensibili, che hanno creato una situazione di malcontento nell’ambiente sportivo sardo”.

Mercoledì, 4 marzo 2020

