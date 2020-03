L’Università arriva a Nughedu Santa Vittoria

Nel centro del Barigadu 5 facoltà e 49 corsi di laurea di I e II livello con eCampus

L’Università eCampus arriva nel cuore del Barigadu, con cinque facoltà e 49 corsi di laurea (di I, II livello ed a ciclo unico), corsi di perfezionamento, di preparazione ai concorsi, Master di I e II livello. Strutturata come un’università tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame ed il titolo di studio rilasciato, E-Campus ha una diversa modalità organizzativa nell’erogazione delle lezioni. Infatti, grazie alla sua metodolgia didattica all’avanguardia finalizzata all’apprendimento, è specializzata nell’ottimizzare i tempi degli studenti che devono conciliare gli impegni lavorativi e familiari con lo studio. Ad ospitare la sede in Sardegna del polo di studio online sarà, già dall’Anno Accademico in corso, Nughedu Santa Vittoria, in via Del Parco 1 e 3. Un’occasione importante per un territorio che da anni lotta contro lo spopolamento, ma anche per tanti giovani dei centri interni dell’Isola, lontani dalle sedi di Cagliari e Sassari, che avranno la possibilità d’iscriversi all’Università. L’offerta del polo universitario online varierà da facoltà tecniche a facoltà umanistiche. Gli studenti potranno scegliere il corso di studi più adatto alle loro esigenze, tra Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia e Lettere.

Le lezioni verranno erogate online attraverso un sistema tecnologico personalizzato che consentirà di programmare il percorso verso la laurea, esame dopo esame, in base alle proprie esigenze. A Nughedu ci saranno le aule per le eventuali lezioni in videoconferenza (se previste) e le sessioni di esame. Un tutor personale sarà sempre disponibile online, per guidare lo studente a chiarire dubbi ed incertezze. Anche nella sede di Nughedu sarà presente un tutor che garantirà agli studenti un supporto diretto. L’università eCampus prima di ogni esame darà la possibilità agli studenti di partecipare a full immersion di ripasso pre-esame e corsi intensivi con i docenti, per completare e approfondire l’esperienza di studio. Non mancheranno, inoltre, laboratori e stage per acquisire competenze specifiche sul campo.

Università eCampus. È stata istituita con decreto ministeriale il 30/01/2006, l'Università coniuga le caratteristiche dei migliori atenei tradizionali con un modello esclusivo d'insegnamento online. L'offerta formativa dell'Università eCampus, ampia e diversificata, è costantemente aggiornata con nuovi indirizzi di studio in ogni facoltà per fornire agli studenti una preparazione sempre in linea con le esigenze del mondo del lavoro, in evoluzione continua. L'ateneo dispone di sedi d'esame in tutta Italia per permettere agli studenti di avere un punto di riferimento nella città più vicina.

Fonte: Link Oristano