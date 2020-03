Rinviata Festa degli alberi a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - La Festa degli Alberi prevista per domani, giovedì 5 marzo al Parco di Monte Urpinu, è stata rinviata al prossimo mese di giugno. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Cagliari. All'evento avrebbero dovuto partecipare gli atleti della Coppa Davis, numerosi alunni di alcune scuole cittadine, Legambiente e i Rotary Club cittadini. Attualmente sono state messe a dimora, con il contributo dell'Agenzia Forestas, 2.200 piante autoctone, di cui 1.800 a Monte Urpinu e 400 a San Michele. Entro la fine dell'anno si prevede che ne saranno messe a dimora 6.000. Considerato che ciascun nuovo albero contribuisce con la riduzione di circa 20 Kg di CO2 all'anno, si stima che il contributo complessivo che le nuove piante forniranno sarà pari a 120 t in meno di CO2 nel 2020. Le piante che verranno messe a dimora sono Fillirea, Lentisco, Leccio, Carrubo e Ginepro.

Fonte: Ansa

