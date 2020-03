Cagliari, ruba un’auto e si allontana dalla comunità in cui era in prova: 30enne in arresto

Il provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari è conseguenza dello stato di irreperibilità di cui Corona si è reso responsabile quando, lo scorso 27 febbraio, dopo avere rubato un’auto di proprietà di un’associazione di Villacidro, non ha più fatto rientro in comunità.

Il giovane era stato affidato in prova presso una comunità in relazione ad un residuo di pena di 5 anni di reclusione per i reati di rapina, detenzione e porto illegale di arma, lesioni, danneggiamento seguito da incendio, furto ed esplosioni in luogo pubblico, commessi a Cagliari e a Quartu Sant’Elena nel 2017.

Fonte: Casteddu On Line

