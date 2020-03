Casa: mutui in calo nell'isola, -7,4%

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - Diminuiscono del 7,4% le richieste delle famiglie sarde di finanziamenti per l'acquisto della casa.

Secondo i dati dell'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa nel terzo trimestre 2019 sono stati concessi 198,9 milioni di euro.

Importo che colloca la Sardegna al 13/o posto in Italia con un'incidenza dell'1,88%.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, in Sardegna si registra una variazione delle erogazioni pari a meno 15,9 milioni di euro. Se si osserva l'andamento delle erogazioni nei primi nove mesi dell'anno l'isola cala del 19,3%, per un controvalore di 147,1 milioni. Sono dunque stati erogati in questi primi nove mesi 614,8 milioni di euro, volumi che rappresentano l'1,83% del totale nazionale.

Nel terzo trimestre 2019 in provincia di Cagliari sono stati concessi 87,3 milioni (-8,4%). In provincia di Sassari i volumi erogati sono stati pari 56,1 milioni, con una variazione del -19,8%.

Nel terzo trimestre dello scorso anno in Sardegna si è registrato un importo medio di mutuo pari a 104.500 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 115.800 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 7% in meno rispetto al mutuatario medio italiano. (ANSA).