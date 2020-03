Da Maracalagonis a “Stay Serious”, la sign. Pinna rapisce tutti parlando in Sardo

Protagonista di “Stay Serious“, il nuovo programma prodotto e condotto da Michelle Hunziker,

una donna pensionata del Sud Italia che si è fatta conoscere al pubblico del web per la sua simpatia.

Si chiama Elena Pinna, ha 80 anni, ed è originaria di Maracalagonis, in provincia di Cagliari.

Il nuovo format della conduttrice svizzera “Stay Serious” condotto e visibile esclusivamente online,

prevede una sorta di sfida tra la conduttrice e il concorrente e come ospite un personaggio famoso scelto dalla Hunziker

che dovrà essere stimolato dal concorrente fino alla risata.

Nella prima puntata è stato ospite il cantante J-Ax che

rimanendo impassibile anche con tutti gli altri concorrenti.

Il rapper milanese ha così commentato il dialetto della donna 80enne: “Non avevo nemmeno capito che la donna fosse sarda, pensavo stesse parlando in russo”.

Ecco il video della puntata --> https://youtu.be/OJcRawDywgQ

