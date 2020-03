Coronavirus, secondo caso in Sardegna: professionista cagliaritano in quarantena coi familiari

Un professionista cagliaritano è risultato positivo al test per il coronavirus. La conferma della diagnosi dovrà essere, tuttavia, accertata a seguito dell’analisi del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo si trova attualmente in quarantena domiciliare assieme ai suoi familiari e le sue condizioni sono tali da non destare preoccupazione. Si tratta di un docente. Il paziente è stato contattato dalla centrale operativa del 118 di Sassari in quanto partecipante qualche giorno fa ad un congresso a Udine dopo il quale si è riscontrato un caso di positività al virus. Immediatamente, l’Unità di crisi della Regione ha attivato tutte le misure di prevenzione e controllo previste dai protocolli regionali e nazionali. La situazione è monitorata costantemente dai sanitari e sono attive tutte le misure per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Fonte: Casteddu On Line