Coronavirus, isolata a Cagliari la nazionale sudcoreana di tennis: spazi riservati agli atleti asiatici

Si muoverà solo nell’ambito di destinazioni prestabilite e su 4 auto. E anche al Tennis Club di Monte Urpinu, dove si disputeranno i match validi per gli ottavi di finale di Coppa Davis, la delegazione sudcoreana avrà spazi riservati (in tribuna, al bar, ecc). L’annuncio in consiglio comunale del vicesindaco Giorgio Angius. L’arrivo a Cagliari della delegazione della Corea del Sud (uno dei paesi nel mondo dove si conta il maggior numero di contagiati per Coronavirus) ha convinto la Fit (Federazione italiana di tennis) a prendere misure restrittive. . La misura precauzionale vuole evitare la presenza di media asiatici all’interno della Sala Stampa nell’area della scuola primaria vicina, la cui palestra sarà utilizzata dagli organizzatori proprio per la Sala Stampa. Nei giorni scorsi erano montate le proteste dei genitori degli alunni della scuola, nonostante l’impegno della Fit a provvedere alla sanificazione della palestra prima della riconsegna all’istituto scolastico.

Per la manifestazione ed anche i giorni che la precedono è stata predisposta un’attività di controllo capillare. Sono state dedicate quattro vetture ad uso esclusivo sia della squadra che della delegazione coreana sin dall’arrivo all’aeroporto e per qualsiasi spostamento durante la permanenza in Sardegna. Entrambe le squadre alloggiano in un albergo del centro in aree separate dell’hotel e con zone distinte per la ristorazione.

Anche al Tennis club Cagliari sono state allestite zone separate per ciascuna squadra per quanto riguarda spogliatoi ed aree di ristorazione. Nelle aree di maggior flusso (spogliatoi, aree uffici operativi e direzionali) saranno installate sette stazioni igienizzanti di formato industriale con prodotto disinfettante in gel.

Per quanto riguarda le procedure d’emergenza, verrà allestita per le giornate di gara (6 e 7 marzo) una stanza di quarantena attrezzata per poter ricoverare chi dovesse manifestare sintomi. La procedura sarà gestita e coordinata dal medico del torneo. Durante i match la delegazione coreana sarà stata posizionata in tribuna Autorità, in una zona dedicata e senza alcun contatto con la restante parte di pubblico.

Fonte: Casteddu On Line