Quartu, pubblicato il bando del Reis: per aderire c’è tempo sino al 4 maggio

Su

l

sito istituzionale del Comune di Quartu

è

stato pubblicato il

bando

per

accedere al Reddito di

Inclusione

ociale

(REIS), la misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà

i

stituit

a

dalla R

egione

Autonoma della Sardegna

e

gestita dagli enti comunali. Per

aderire

a

l

bando

,

a

l

quale ha diritto chi non rientra tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, c’è tempo fino al 4

maggio.

Il

REIS è

un

programma

di inclusione attiva

,

che nasce da un patto

tra

Comune e

beneficiario

.

L’erogazione

del sussidio economico infatti è condizionata allo svolgimento di un

progetto

,

così come previsto dalla Legge Regionale n. 18/2016 e dalle Linee guida regionali

2018/2020.

Il

Comune di Quartu, attraverso i suoi operatori, predisporrà un

piano

personalizzato

per

i nuclei destinatari del REIS che, a fronte dell’erogazione dell’intervento economico, prevede

l’assunzione

da parte del richiedente e degli altri membri della sua famiglia di specifici impegni e

prescrizioni

volti alla costruzione di percorsi di

responsabilizzazione

e di

uscita

dalla condizione di

po

vertà.

Con

l’istituzione del R

eddito

di

Cittadinanza

(R

d

C)

è stato

abrogato

il Reddito di

I

nclusione

(REI).

Inoltre, a

l

fine di armonizzare

lo

strumento n

azionale

(R

d

C)

e quello regionale (REIS)

,

si è

stabilito che queste due misure risultino incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il R dC

non può accedere al REIS. L’ istanza per il REIS è quindi inammissibile se sussiste anche solo una

delle seguenti condizioni: l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al R d C, non abbia presentato

domanda ; l’istante è stato ammesso al R d C.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con il modulo

predisposto dall’Ente al Protocollo Generale del Comune, sito al piano terra del Palazzo Municipale

di via Porcu, o all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro e non oltre il

04.05.2020. I moduli di domanda REIS possono essere scaricati sul sito istituzionale del Comune ,

ma sono disponibili anche presso gli Uffici dei Servizi Sociali di via Cilea 15 e presso l’URP, al

piano terra di via Porcu. Per eventuale chi arimenti è possibile rivolgersi al responsabile del

procedimento Sig. Fabrizio Puddu , presso gli uffici dei Servizi Sociali, tutti i mercoledì, con i

seguenti orari: mattina 11.15 -13.30; pomeriggio 15.30- 17.30.

“ Nonostante i problemi di personale che ancora affliggono il settore, in attesa del

completamento dell’iter in corso per l’assunzione delle nuove figure di assistenti sociali, abbiamo

pubblicato nei tempi più rapidi possibili il bando REIS – spiega l’Assessora a Salute, Servizi

socio-sanitari e socio-assistenziali, Qualità della vita e Politiche del Lavoro Martina Cambarau – .

Pertanto mi preme ringraziare i dipendenti che si sono prodigati e hanno lavorato sodo per

l’apertura del bando. Il REIS infatti è una vera e propria boccata d’ossigeno per tutti quei quartesi

che vivono tutt’oggi in condizioni di difficoltà e che non hanno potuto accedere alla misura del

reddito di cittadinanza ” .

