Auto nel Corso e in via Manno a Cagliari, si parte: chiusura totale al traffico solo nei weekend e festivi

Auto nelle zone pedonali a Cagliari: si parte. Il via previsto entro la fine del mese. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo l’ordinanza (già emessa) le automobili (solo quelle dei residenti, dei commercianti e dei loro fornitori) ritornano in via Garibaldi, via Manno e nel Corso Vittorio Emanuele. Sosta massima di quindici minuti tra le otto e le dieci del mattino. Ma c’è novità. Il provvedimento non dovrebbe essere valido 7 giorni su 7, dovrebbero rimanere esclusi (salvo eventuali variazioni) i sabati, le domeniche e i lunedì, giornate nei quali le strade rimarranno off limits h 24 alle auto. I dettagli sono emersi nell’incontro di questo pomeriggio tra l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu e i consiglieri comunali dell’opposizione. “Stiamo istituendo la modulistica per la richiesta dei pass e predisponendo la cartellonistica da posizionare all’ingresso dei varchi”, spiega Mereu, “Tempi? Siamo in dirittura d ‘arrivo. L’orario è confermato 8/10”. Il centrosinistra ha chiesto l’apertura delle aree pedonali con controllo della polizia municipale. E ha anche invitato l’amministrazione a sospendere il provvedimento fino a quando non verranno installate le telecamere. Ma l’assessore avrebbe dichiarato di voler comunque partire, le telecamere saranno installate più avanti.

Fonte: Casteddu On Line