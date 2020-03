Coronavirus, c’è la conferma del Ministero della Salute: un caso positivo in Sardegna

Non c’è più nessun dubbio: il 42enne ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari è risultato positivo al Coronavirus. La conferma arriva dal bollettino dell’Istituto superiore di Sanità sul secondo test e dal Ministero della Salute : accanto alla parola Sardegna scompare il numero zero e compare il numero uno, come i casi sinora registrati. L’ultimo bollettino diramato è già online e anche l’Isola, quindi, fa i conti con la prima positività da Coronavirus. Ieri, la prima conferma con il tampone. Le condizioni del quarantaduenne sono sempre stabili, i medici lo stanno continuando a tenere sotto costante controllo.

Fonte: Casteddu On Line