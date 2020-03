Riscaldamento a scuola: le mamme protestano, il Comune tranquillizza

Segnalazione sulle elementari Sacro Cuore. Il comune risponde

Ci sono due caldaie funzionanti nella scuola elementare Sacro Cuore e quella che necessita di accensione manuale viene attivata dal tecnico incaricato alle 8 del mattino. È la risposta del Comune di Oristano alla protesta di alcune mamme, che hanno lamentato come da 4 mesi gli alunni della scuola di via Cima trascorrano le ore di lezione e il pranzo al freddo.

In particolare, dal Comune riferiscono che la caldaia che non parte autonomamente la mattina serve a riscaldare solo la mensa, alcuni corridoi e alcune aule utilizzate per il tempo prolungato che su quei corridoi si affacciano, e non l’intera scuola.

L’accensione, assicurano dal Comune, viene fatta la mattina presto, e non alle 11 come hanno sostenuto le mamme; dunque in tempo perché del riscaldamento possano usufruirne i bambini all’ingresso a scuola. Ancora, contrariamente a quanto hanno sostenuto alcuni genitori, secondo quanto riferiscono dal Comune, la mensa è proprio l’ambiente più riscaldato, dato che viene utilizzato dagli alunni all’ora di pranzo e quindi diverse ore dopo l’accensione della caldaia.

Martedì, 3 marzo 2020

