A Oristano uno sportello informativo e di orientamento per stranieri

Al via il progetto Impact Sardegna: le informazioni utili

Ha preso il via anche a Oristano il progetto Impact Sardegna, con l’attivazione dello Sportello informativo e di orientamento per stranieri, che si aggiunge a quelli di Cagliari, Nuoro, Sassari e Olbia. A Oristano lo sportello è in via Canepa 11, presso CreAttività, e sarà operativo tutti i giovedì dalle 10 alle 12.

Lo Sportello intende promuovere forme di collaborazione, reti di partenariato e di empowerment territoriale, accompagnamento e orientamento ai servizi, quando possibili indirizzando l’utente verso altre strutture erogatrici di servizi.

Su appuntamento sarà possibile avvalersi di un mediatore culturale.

I servizi offerti dallo sportello sono questi:

– attività informative, promozionali e di sensibilizzazione sui servizi territoriali già esistenti;

– orientamento di base e specialistico in base all’analisi della domanda;

– orientamento e informazione in ordine alle risorse ed alle possibilità lavorative presenti nell’ambito territoriale, supportando l’utenza nella ricerca di lavoro attraverso siti o social network;

– mediazione linguistico-culturale;

– orientamento e supporto nell’accesso al sistema scolastico e formativo;

– orientamento rivolto a minori e stranieri con disabilità;

– supporto per un accesso facilitato al servizio di orientamento legale;

– aiuto nell’accesso ai servizi sanitari;

– supporto nella ricerca di un alloggio.

Maggiori informazioni sui siti www.iosonounmigrante.regione.sardegna.it e www.regione.sardegna.it/flussimigratorinonprogrammati

Il progetto Impact Sardegna è finanziato con risorse del Fondo Asilo Migrazione (F.A.M.I.).