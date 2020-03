Basket: Jaime Smith ritorna alla Dinamo

(ANSA) - SASSARI, 3 MAR - Jaime Smith è di nuovo un giocatore della Dinamo. Oggi il play, tra i protagonisti della sorprendente stagione 2018-2019, sarà ufficializzato nel corso di una conferenza stampa già programmata dal coach Gianmarco Pozzecco per presentare la gara di Champions League di domani sera. Al Palaserradimigni alle 20.30 andrà di scena la sfida tra il Banco di Sardegna e gli spagnoli del Burgos, valida come gara di andata degli ottavi di finale. È probabile che, a questo punto, Sassari risolva il contratto con Curtis Jerrels, il cui rendimento è stato sin qui inferiore alle attese.

Fonte: Ansa

