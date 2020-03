Cagliari: Maran verso l'esonero

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAR - Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Manca solo l'ufficialità da parte del del club del presidente Tommaso Giulini, ma la decisione sembra ormai presa. Maran paga il momento no della squadra rossoblù, che ieri contro la Roma ha subito la settima sconfitta nelle ultime undici giornate di campionato. Tre mesi senza vittorie. Circolano già anche i nomi dei possibili sostituti: dalla soluzione interna, con l'allenatore della Primavera, Max Conti, all'esperienza di Francesco Guidolin ma anche Andrea Stramaccioni, reduce dall'avventura in Iran. (ANSA).

Fonte: Ansa

