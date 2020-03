Coronavirus, American Airlines sospende i voli per Milano fino al 24 aprile

American Airlines sospende tutti i voli da e per Milano fino al 24 aprile, dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami, dopo che gli Usa hanno annunciato di aver alzato l’allerta al massimo livello (4, ossia ‘non viaggiare’) per le aree italiane più colpite dal coronavirus, ovvero Lombardia e Veneto. L’ultimo volo dell’American Airlines da Milano rientrerà oggi.

Nelle maglie di questa decisione è rimasto impigliato un gruppo di italiani, fatti scendere dall’aereo quando già alcuni di loro si erano accomodati in poltrona. L’equipaggio si è rifiutato di salire a bordo del volo in partenza dall’aeroporto JFK di New York per paura del contagio, e a nulla sono valse le rimostranze dei passeggeri che sono stati bloccati in fase di imbarco. A raccontarlo all’ANSA Alessandro Mezzanotte, avvocato, che stava rientrando in Italia assieme a un gruppo di colleghi da una missione oltreoceano. Continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net

(aeroporto JFK, foto dal web)

