Quartu piange l’amatissimo parroco Don Antonio Porcu

“La comunità parrocchiale esprime cordoglio ai familiari e a quanti gli sono stati vicino” scrivono sulla pagina social della Parrocchia. Tantissimi i messaggi di cordoglio “Grazie per tutto quello che hai fatto per noi”, e ancora “Un uomo con un carattere forte, schietto e sincero, con i valori quelli veri di una volta. Un Parroco attento, scrupoloso sempre rivolto verso gli altri, hai fatto tanto del bene e ti ricorderò sempre con affetto”.

Una comunità in lutto, quella di Quartu che piange la scomparsa di Don Antonio Porcu. Il parroco si è spento ieri al Brotzu, dove era ricoverato. Aveva 92 anni. E’ stato parroco della Basilica di Sant’Elena Imperatrice dal 1984 al 2010 e, prima, viceparroco dal 1950 al 1959. Molto amato e stimato, sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di un uomo di chiesa che ha accompagnato con dolcezza e comprensione nel cammino cristiano tante generazioni.

Fonte: Casteddu On Line

