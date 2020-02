Drammatico incidente in Sardegna, muore una ragazzina di 15 anni. La vittima è morta a bordo di una moto guidata da un ragazzo di 17 anni che ha riportato invece le frattura del femore: la tragedia è avvenuta a Sassari, lungo la strada di Baldinca. I due giovanissimi erano a bordo di una moto Aprilia che, per cause ancora da accertare, si è schiantata a bordo strada. Inutile l’intervento dell’ambulanza dle 118 per la ragazzina, che a causa delle gravi ferite riportate è andata in arresto cardiaco. Il giovane è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale.

