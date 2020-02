Selargius, brucia l’ex regno del caffè: fiamme alte domate dai vigili del fuoco

Incendio a Selargius nell’area esterna di una struttura ex attività per la produzione di caffè nella zona industriale, i Vigili del Fuoco sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 15:30 circa, per un vasto incendio di una struttura ex attività commerciale per la produzione di caffè.

Il rogo si è sviluppato all’esterno di un capannone dove le fiamme hanno coinvolto un climatizzatore e alcuni materiali.

Sul posto le squadre di pronto intervento stanno operando con vari automezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante.

Sul posto si sta recando anche la squadra del nucleo Niat ((Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che congiuntamente al Ros (Responsabile operazioni di soccorso) daranno avvio agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Evitata la propagazione delle fiamme a delle autovetture in sosta e alla struttura adiacente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.

