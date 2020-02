Coronavirus: punti triage in ospedali

Nel frattempo, secondo quanto emerge a margine dell'ennesima videoconferenza con il Governo e i presidenti delle Regioni, si stanno predisponendo i percorsi per i controlli con il termoscanner nei porti dell'Isola. Già attivo il punto di misurazione della temperature a Cagliari, nei prossimi giorni saranno operativi anche quelli a Porto Torres, Santa Teresa Gallura (per le corse con la Corsica), Golfo Aranci, Olbia e Arbatax.

"Da oggi ho dato disposizioni per l'allestimento dei triage negli ospedali. I pazienti con sintomi febbrili non passeranno dal Pronto soccorso ma saranno valutati dal punto di vista medico in un apposito spazio dedicato". Lo dice all'ANSA l'assessore dell'Ambiente della regione Sardegna con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, in merito all'emergenza coronavirus.

Fonte: Ansa

