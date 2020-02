Coronavirus, corsa donne domenica 7/6

(ANSA) - CAGLIARI, 29 FEB - Conseguentemente al rinvio per l'emergenza coronavirus della sesta Cagliari SoloWomenRun, originariamente prevista domenica 8 marzo, l'organizzazione ha deciso di accogliere le oltre duemila richieste giunte attraverso i social dell'evento. Non si correrà nella serata di sabato 6 giugno come proposto nei giorni scorsi, ma, in accordo con il sindaco del capoluogo sardo, domenica 7 giugno, data definitiva per l'edizione 2020, con partenza unica Open e Challenge confermata da via Roma alle 9.30 e arrivo per tutte in piazza dei Centomila.

La SoloWomenRun al momento è la corsa femminile con più iscritte d'Italia. E si punta a raggiungere la cifra di 20mila partecipanti, tetto massimo fissato. Nel frattempo le iscrizioni momentaneamente chiuse saranno riaperte, on line (www.solowomenrun.it) da lunedì 9 marzo e al centro commerciale La Plaia di Cagliari da lunedì 11 maggio con i seguenti orari: fino 1/6 da lunedì a venerdì ore 11-14 e 17.30-20, sabato e domenica ore 10-13 e 16-20; dal 2 al 6/6 ore 10-13 e 14-20.