Paziente con polmonite bilaterale, per la prima volta in Sardegna un trasporto in elicottero con procedura Ecmo

Per la prima volta in Sardegna è stato effettuato un trasporto in elicottero di un paziente con in corso una procedura ECMO.

L’ECMO o ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) è una tecnica di circolazione extracorporea utilizzata in ambito di rianimazione per trattare pazienti con insufficienza cardiaca e/o respiratoria acuta grave.

Il paziente si trovava ricoverato nel reparto di Ranimazione nel PO San Francesco di Nuoro per polmonite bilaterale da influenza h1n1, con esclusione da sovrainfezione da corona virus. Questa mattina é stato sottoposto a consulenza per il trattamento al centro di riferimento ECMO dell’Aou di Sassari, con l’attivazione dell’equipe ECMO, composta da un anestesista, da un cardiochirurgo e da un perfusionista.

Per la prima volta il trasporto dall’ospedale di nuoro al Centro di Sassari è stato effettuato tramite servizio di elisoccorso regionale dell’Areus, attraverso un elicottero abilitato al trasporto ECMO.

Il paziente si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione delle Cliniche universitarie dell’Aou di Sassari.

