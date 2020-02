Capoterra, arrivano coi macchinoni e scaricano i rifiuti illegali: incastrati dai video e multati. Super multa da 250 euro ai furbetti dei rifiuti a Capoterra: “Grazie alle telecamere piazzate in tutto il territorio stiamo multando decine di persone che buttano la spazzatura in giro . 250 euro è il costo di questa infrazione”, conferma il sindaco Francesco Dessì. Perchè nel vasto territorio capoterrese, è un attimo accostare e scaricare enormi sacchi neri di spazzatura per chi non vuole fare la differenziata.

Fonte: Casteddu On Line

