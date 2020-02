Nuova sede del centro impiego a Quartu, i pendolari: “Perchè vogliono condannarci ai disagi?”

“

L’Assessore

regionale del Lavoro Alessandra Zedda consenta la riapertura immediata del Centro

impiego

nel Comune di Dolianova”. L’appello è lanciato dai pendolari di Dolianova e paesi

limitrofi,

per voce del C

omitato

utenti

di

olianova

dei

trasporti

della

regione Sardegna, che

appreso

dell’inaugurazione della nuova sede del Centro impiego di Quartu Sant’Elena da via Bizet

a

via

Orrù, in località Sa Serrixedda

,

analizza le problematiche che ne derivano per i pendolari.

“

Al

Centro impiego di Quartu Sant’Elena – spiega Elisabetta Caredda, rappresentante del Comitato

–

si riversano attualmente i disoccupati e gli utenti del nostro Comune, Dolianova, nonché dei

Comuni

a noi limitrofi ed altri ancora. Per la precisione il Centro offre il servizio per l’area di

Quartu

Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Serdiana, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis,

Villasimius,

Burcei, Maracalagonis, Dolianova, Donori.

Per

poter raggiungere la sede attuale del Centro impiego in via Bizet – continua la pendolare –

attualmente

da Dolianova prendiamo l’ARST sino a piazza Repubblica, da lì attendiamo il

passaggio

del 31 del CTM.

Si

scende alla prima fermata quasi di fronte la clinica di Quartu, il

Centro

impiego

lo

si

trova

subito

girando

nella

prima

traversa,

è

vicino

alla

ASL.

Contrariamente,

via

Orrù risulta più distante, quasi fosse una zona industriale.

“Una

burocrazia di buon senso di una simile iniziativa – rileva Caredda – avrebbe dovuto

coinvolgere

quanto meno il parere delle amministrazioni locali che si trovano a riversarsi a Quartu

Sant’Elena

per offrire un servizio ai disoccupati ed utenti delle proprie comunità. Pensare ai

parcheggi

quando si parla di disoccupati anziché ai mezzi pubblici che possano agevolare la loro

frequenza

nei

Centri impiego, desta più che una perplessità. Di quando sotto la pioggia un utente

pendolare

ci deve arrivare con maggiori difficoltà al Centro impiego, ci arriva già bagnato

dall’acqua.

E non è comprensibile una simile scelta nemmeno in ragione di uno spazio più ampio,

mai

comunque sufficiente se l’utenza di undici Comuni dovesse presentarsi in massa.

Tenuto

conto di tali motivazioni – evidenzia concludendo la rappresentante del comitato -, s

i

cerchi

ora

nell’immediato o quanto meno nel giro di un mese, di breve tempo, di inaugurare una sede

di

un

Centro

impiego

nel

Comune di Dolianova,

un

servizio peraltro che sino ad un pò d’anni fa era

garantito

in paese anche alla nostra comunità, perché i disoccupati e gli utenti della nostra zona e

paesi

limitrofi possano essere invogliati ad iscriversi e seguire i Centri impiego e non trovarsi nella

condizione

di non poterli raggiungerli per via di sedi distanti, un po’ fuori mano dal centro abitato, e

poco

idoneo da raggiungere con i mezzi pubblici”.

