Sartiglia in sicurezza: calano i minori ricoverati per abuso di alcol Il bilancio della questura

In calo sia i giovani ricoverati in seguito all’abuso di alcol, sia i reati compiuti nelle tre giornate di Sartiglia a Oristano. I casi di minori accompagnati al pronto soccorso per abuso di sostanze alcoliche quest’anno, infatti, sono stati tre, contro gli undici dello scorso anno. I tre minori hanno dovuto ricorrere al prezioso ausilio del 118 e alle cure dei sanitari per i malori dovuti all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, che non sono sfociati, comunque, in coma etilico.

Quanto ai reati, si è registrato nelle tre giornate di festa un solo arresto di un pregiudicato che, approfittando del clima di festa, si era introdotto furtivamente in un’abitazione per fare razzia di gioielli e monili d’oro.

In occasione delle tre giornate di Sartiglia, alle quali hanno assistito migliaia di persone provenienti da diverse località della Sardegna e della penisola, sono stati predisposti servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica. Gli aspetti organizzativi e quelli relativi alla safety delle manifestazioni, sono stati valutati in modo sinergico durante i numerosi comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduti dal Prefetto di Oristano, Gennaro Capo. Tutti gli aspetti operativi, invece, sono stati pianificati, sin dai decorsi mesi, in sede di tavolo tecnico del Questore, Giusy Stellino.

“In tali ambiti”, si legge in una nota diffusa dalla questura, “è risultato proficuo l’impegno del sindaco e dall’Amministrazione comunale, nonché degli organizzatori degli eventi, che hanno fornito uno specifico contributo per la predisposizione delle misure di safety necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di assoluta sicurezza”.

“Tra queste misure hanno assunto rilevanza quella attuata in occasione degli eventi particolari e, in primis, quello riguardante lo spazio giovani, che vede già da alcuni anni centinaia di adolescenti riunirsi, in occasione della giostra equestre, nell’area antistante il Tribunale di Oristano”, si legge ancora nella nota. “Le precauzioni adottate, come il transennamento dell’area circostante al Tribunale, l’installazione di un congruo numero di bagni chimici e di torri faro, hanno consentito di ridurre al minimo i disagi e le condotte pregiudizievoli per il decoro urbano”.

Dal punto di vista dell’Ordine pubblico, l’organizzazione del servizio ha comportato un cospicuo dispiego delle forze di polizia che hanno schierato anche i reparti inquadrati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, il VII Reparto Volo di Fenosu, il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, la Polizia Municipale, oltre a specifici reparti specializzati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di natura terroristica.

Il prefetto e tutti gli enti competenti, inoltre, hanno iniziato già da quest’anno a porre le basi organizzative per rendere più sicuro per gli spettatori il transito dei cavalieri in via Dritta, passaggio obbligato per consentire l’esodo dei cavalli dal percorso della corsa alla stella a quello delle pariglie. Il percorso già dall’anno prossimo sarà oggetto di valutazione in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Sabato, 29 febbraio 2020

