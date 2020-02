Premio Ninetta Bartoli, ecco le grandi donne sarde premiate: protagoniste in prima linea

Carmina Conte, Maria Gabriella Nardi, Maria Laura Orrù, Lidia Palma, Manuela Pintus sono le vincitrici della Sesta edizione del Premio “NINETTA BARTOLI” organizzato dalla Sezione di Cagliari della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) con il patrocinio della città metropolitana di Cagliari e del comune di Borutta. La cerimonia si è svolta stamattina nella sala consiliare di Palazzo Viceregio in Piazza Palazzo a Cagliari. Dopo i saluti di Silvia Trois (Presidente della sezione di Cagliari della Fidapa), di Maria Tina Maresu (Presidente del distretto Sardegna della Fidapa) e della garante nazionale Fidapa Maria Chiara Occhionero, che ha portato I saluti della Presidente nazionale Maria Concetta Olivieri, si sono svolte le relazioni sul tema di quest’anno: “Prospettive per lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle donne”. La relazione è stata svolta da Ida Gasperini, Past president del distretto Sardegna della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari.

Fonte: Casteddu On Line

