Giulia giornaliste, 2 coordinatrici

Alle neoelette la fondatrice dell'associazione rivolge "i più calorosi auguri di crescenti successi". Nel corso dell'assemblea sono stati anche definiti i nuovi progetti di Giulia Sardegna per le stagioni primaverile e autunnale attraverso l'approfondimento di alcuni temi di attualità che saranno portati all'attenzione del dibattito socio-culturale e in particolare del mondo dell'informazione e della formazione.

Avvicendamento ai vertici di Giulia Giornaliste Sardegna. L'Assemblea convocata dalla Fondatrice dell'associazione regionale Susi Ronchi ha designato due coordinatrici e altrettante vice: Alessandra Addari per il centro sud Sardegna, affiancata dalla vice coordinatrice Roberta Celot, Caterina De Roberto per il centro nord, vice Simonetta Selloni. Il rinnovo delle cariche è conseguente alla rinuncia al ruolo di coordinatrice regionale di Susi Ronchi, che è stata nominata presidente del Corecom Sardegna.

Fonte: Ansa

